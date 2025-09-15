На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер самый известный северокорейский перебежчик, создавший «свободное радио»

Самый известный северокорейский перебежчик Ким Сон Мин умер в возрасте 63 лет
YouTube

Известный северокорейский перебежчик Ким Сон Мин, который использовал радиопередачи, USB-накопители и сеть источников в КНДР, чтобы информировать общественность о режиме в стране, умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов, Ким Сон Мин был объявлен мертвым 12 сентября в одной из больниц Сеула. Как рассказали его бывшие коллеги, он боролся с раком легких, который недавно распространился на печень. По их словам, Ким был кремирован, а его останки помещены в колумбарий недалеко от границы с Северной Кореей.

Ким Сон Мин — бывший капитан северокорейской армии Ким, перебравшийся в Южную Корею в 1999 году. В 2005 году он основал первую в стране гражданскую радиостанцию, возглавляемую перебежчиком и вещающую на территорию КНДР. Большинство жителей Северной Кореи не имеют официального доступа к зарубежным новостям, и целью проекта стало информирование аудитории внутри страны.

Ким Сон Мин также запускал в море пластиковые бутылки с флеш-накопителями, содержащими мировые новости, южнокорейские сериалы и музыку в стиле K-pop, чтобы их могло вынести к берегам КНДР. Кроме того, у Кима были источники внутри страны, которые с помощью нелегальных мобильных телефонов передавали сведения о происходящем, после чего их распространяли среди жителей других регионов Северной Кореи.

Ким регулярно участвовал в митингах, форумах и телевизионных программах, где критиковал ситуацию с правами человека в Северной Корее.

Ранее в КНДР запретили использовать слово «гамбургер».

