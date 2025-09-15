На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Смоленский экс-депутат назвал представителей «Русской общины» «телеграм-войсками»

Смоленский экс-депутат обвинил членов «Русской общины» в дискредитации ВС РФ
Бывший смоленский депутат, основатель общественной организации «Община дружбы народов» Максим Баранов обвинил членов «Русской общины» в дискредитации ВС РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вы кричите, что «с вами Бог», но ведете себя как безбожники, дискредитируя ВС РФ», – заявил Баранов.

Лидер «Общины дружбы народов» заявил о намерении коллег «снова устроить провокацию». Он также отметил, что члены «Русской общины» ведут себя «как животные», не уточнив при этом, о чем конкретно идет речь.

Баранов поделился своими данными об этническом составе войск РФ: «Сейчас наши братья – среди которых русские, чеченцы, дагестанцы, татары, узбеки, таджики, армяне, азербайджанцы – сражаются за вас в одном окопе против всего блока НАТО». Он также подчеркнул личный опыт участия в СВО.

«Я, в отличие от вас, не сидел дома на диване. Я рисковал жизнью в окопах, в составе героического Батальона имени Шейха Мансура», – подчеркнул Баранов.

Общественник призывал коллег не организовывать негативные дискуссий в интернете, и не «штурмовать диваны». А также поделился планами «Общины дружбы народов».

Ранее «Русская община» попыталась сорвать «День Большого террора» в Карелии.

