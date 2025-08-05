«Русская община» попыталась сорвать День памяти жертв Большого террора в Карелии

Участники организации «Русская община» попытались сорвать мероприятие в честь День памяти жертв Большого террора в Республике Карелии. Об этом сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» правозащитница Татьяна Савинкина.

По ее словам, во вторник, 5 августа, в лесном урочище Сандармох проходило ежегодное мероприятие, посвященное памяти жертв сталинских репрессий 1937-1938 годов. Члены «Руской общины», представители «Молодой гвардии» и казаки находились на месте проведения еще до прибытия организаторов.

«Мы пытались их [националистов из «Русской общины»] остановить, но они сказали, что посадят нас в тюрьму», — рассказала правозащитница.

Telegram-канал также отмечает, что мужчины развесили таблички с именами ликвидированных иностранцев, воевавших за Украину против РФ. В ходе мероприятия они напевали «патриотичные песни», а также обливали активистов водой во время возложения цветов.

В публикации утверждается, что сотрудники полиции игнорировали происходящее.

До этого депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что российские чиновники недовольны деятельностью «Русской общины», так как ее цели неочевидны для государства. По его словам, российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться. Он отметил, что появление ультраправого движения стало реакцией на поведение этнических диаспор.

Ранее в Чечне отреагировали на инцидент с рейдом «Русской общины» в Москве.