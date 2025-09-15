На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на дочь, ведущую соцсети на русском

Языковой омбудсмен Украины Ивановская рассказала об общающейся на русском дочери
Global Look Press

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в интервью изданию «Главком» заявила, что Киев по-прежнему является русскоязычным городом, и призналась, что даже ее дочь общается с друзьями и ведет соцсети на русском.

По словам Ивановской, «проблема» русскоязычности украинской столицы во многом связана с желанием киевской молодежи делать все наперекор: именно столичные подростки массово говорят на русском языке, не слушая, что им говорят взрослые.

Она привела в пример свою дочь.

«Я говорю дочке: «София, ну как так? Для чего это?». А она: «Мама, кто же меня будет читать, если они все — русскоязычные?» Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — рассказала омбудсмен.

12 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев всячески предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка. Она отметила, что на Украине проживают миллионы русскоязычных граждан.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Он подчеркнул, что российские войска отстаивают право местных жителей говорить на русском языке.

Ранее Ивановская пригрозила украинским таксистам штрафами за русский язык.

