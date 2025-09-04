На Украине таксистов будут штрафовать за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская предупредила о штрафах водителей такси, которые общаются с пассажирами на русском, а не украинском языке. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил офис языкового омбудсмена.

Она отреагировала на видео в социальной сети, на котором таксист в Харькове отказался обслуживать пассажира на украинском языке и выключить музыку на русском. При этом водитель сказал, что он понесет наказание. По словам Ивановской, мужчина нарушил закон «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которому услуги в сфере транспорта на Украине предоставляются на украинском.

«Непосредственным нарушителям языкового закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа… 3,4 тысячи-5,1 тысячи гривен ($82,19 – $123,28. – «Газета.Ru»)… Я приняла решение о начале мер государственного контроля», — заявила Ивановская.

Она отметила, что параллельно ее офис готовит обращение к украинской нацполиции и Службе безопасности Украины (СБУ) «о необходимости применения надлежащих мер с их стороны».

Омбудсмен добавила, что попросила службы такси тщательно проверять водителей на знание украинского языка.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.