СФ ратифицировал соглашение об укреплении сотрудничества между РФ и Индией в военной области

СФ РФ ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники

Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами России и Индии, которое устанавливает порядок направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов двух стран на территории друг друга. Об этом сообщил «Интерфакс».

Соглашение подписано 18 февраля текущего года. Его целью --является определение порядка направления воинских формирований, заходов в порты военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами РФ и Индии, организации материально-технического обеспечения ВС при выполнении задач в ходе совместных учений, гуманитарной помощи и ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, документ упрощает заход российских и индийских военных кораблей в порты двух стран, а также использование воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами.

На прошлой неделе Россия и Индия договорились поощрять совместное производство на индийской территории запчастей и другой продукции для обслуживания российского вооружения.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.