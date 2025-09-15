На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенник сбежал из тюрьмы, обманув охранников поддельными документами об освобождении

Британец сбежал из тюрьмы, предоставив поддельные документы об освобождении
true
true
true
close
Essex Police

В Англии мошенник сбежал из тюрьмы, обманув охранников поддельными документами, в которых говорилось, что он может быть освобожден, пишет Daily Star.

Джунейд Ахмед из Брентвуда был осужден за масштабное мошенничество — выдавал себя за врача, чтобы арендовать дорогую недвижимость и купить дом за £2 млн. Однако, ожидая приговора суда за решеткой, он сумел выйти на свободу, подделав письмо от имени Верховного суда.

Сотрудники тюрьмы поверили поддельным документам, и Ахмед спокойно вышел через главные ворота. Поверив в свой успех, он попытался провернуть ту же схему еще раз — уже для других заключенных. Тогда поток фальшивых писем вызвал подозрения, и беглеца быстро вернули за решетку. Теперь ему грозит новый срок — за сговор с целью побега.

По версии суда, Ахмед пытался освободить двух сокамерников: 28-летнего Чарли Уиттакера, осужденного за участие в драке, и 29-летнего Адама Мохамеда, находившегося под стражей за наркопреступления. В заговоре участвовали еще пятеро человек, включая мать Уиттакера, которая предоставила данные для поддельных писем, и 20-летнего Ааруна Нур Али, отвечавшего за оформление документов.

Судья Мэри Лорам назвала аферу «очень тщательно спланированной» и подчеркнула, что за такими преступлениями неминуемо следует новый срок.

Ранее во Франции заключенный в вещах своего вышедшего на свободу сокамерникапокинул тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами