Мошенник сбежал из тюрьмы, обманув охранников поддельными документами об освобождении

В Англии мошенник сбежал из тюрьмы, обманув охранников поддельными документами, в которых говорилось, что он может быть освобожден, пишет Daily Star.

Джунейд Ахмед из Брентвуда был осужден за масштабное мошенничество — выдавал себя за врача, чтобы арендовать дорогую недвижимость и купить дом за £2 млн. Однако, ожидая приговора суда за решеткой, он сумел выйти на свободу, подделав письмо от имени Верховного суда.

Сотрудники тюрьмы поверили поддельным документам, и Ахмед спокойно вышел через главные ворота. Поверив в свой успех, он попытался провернуть ту же схему еще раз — уже для других заключенных. Тогда поток фальшивых писем вызвал подозрения, и беглеца быстро вернули за решетку. Теперь ему грозит новый срок — за сговор с целью побега.

По версии суда, Ахмед пытался освободить двух сокамерников: 28-летнего Чарли Уиттакера, осужденного за участие в драке, и 29-летнего Адама Мохамеда, находившегося под стражей за наркопреступления. В заговоре участвовали еще пятеро человек, включая мать Уиттакера, которая предоставила данные для поддельных писем, и 20-летнего Ааруна Нур Али, отвечавшего за оформление документов.

Судья Мэри Лорам назвала аферу «очень тщательно спланированной» и подчеркнула, что за такими преступлениями неминуемо следует новый срок.

Ранее во Франции заключенный в вещах своего вышедшего на свободу сокамерникапокинул тюрьму.