Эксперт объяснила, как уйти в отпуск осенью и не потерять в деньгах

Специалист Санина: планирующие отдых осенью могут потерять часть отпускных
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Перед тем, как уйти в отпуск, необходимо просчитать размер выплат, чтобы не потерять в деньгах. Ориентироваться при расчете отпускных, выходных пособий следует на размер среднего заработка, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт напомнила, что с 1 сентября в силу вступили новые правила расчета среднего заработка. Теперь для этого необходимо умножить средний дневной заработок (СДЗ) на среднее число рабочих дней в месяце.

«Для выплат в случае суммированного учета рабочего времени за длительный период СДЗ за час будет умножаться на среднее количество отработанных часов в месяц», — пояснила Санина.

При расчете отпускных важно учитывать, не уходил ли работник на больничный или не брал ли выходные за свой счет. Если этого не было, а сотрудник при этом продолжал получать фиксированный заработок, то сумма отпускных выплат останется прежней. Расчет производится по формуле, согласно которой годовой доход делится на среднее количество календарных дней в месяце, то есть на 29,3.

При этом отпускные выплаты уменьшатся в случае, если в течение расчетного периода работник уходил по болезни, в декрет или по другим уважительным причинам. Это происходит из-за того, что по новым требованиям больничные и декретные выплаты при расчете среднего заработка не учитываются, заключила специалист.

До этого Юлия Санина также рассказала , что закон не обязывает работодателя дополнительно платить сотруднику, который по своей инициативе решает поработать во время отпуска. Однако важно, чтобы согласие сотрудника должно быть оформлено письменно, а неиспользованные дни отпуска работник может перенести на любое удобное время в текущем или следующем году.

Ранее стало известно, какие преимущества есть у работающих пенсионеров.

