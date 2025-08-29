На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как влиться в работу после отпуска и избежать выгорания

CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Если после отпуска человек старается как можно быстрее влиться в рабочий процесс, то в конечном итоге это грозит ему большим стрессом и эмоциональным выгоранием, которое может настичь уже в конце первой трудовой недели. Чтобы избежать этого, важно относиться к возвращению на работу спокойнее и бережнее, а также готовиться к этому заранее, рассказала 360.ru клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

«Мы выросли с позицией «делай для других, себе — ничего», «любить себя — эгоизм». О нас никто не заботился, и мы о себе не заботимся. Мягкие методики перестройки, которые нужно встраивать в свою жизнь, — это проявление любви к себе», — пояснила специалист.

Начать подготовку она посоветовала с постепенно меняющегося режима сна – например, нужно начинать просыпаться каждый день на 15-20 минут раньше, чем накануне. Особенно сложно приходится тем, у кого возвращение из отпуска происходит одновременно с перестройкой организма на осенний режим. В это время люди сталкиваются с авитаминозом, страдают от сокращения светового дня, предупредила Амелина-Прилепская.

«Хоть я и психолог, но обязана сказать о витаминах. Обязательно нужно сдать анализы, выявить дефицит и пропить те, которых в организме не хватает», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала регулярно гулять на свежем воздухе, особенно в дневное время, а также окружать себя позитивными вещами и предметами. Это может быть, например, яркая одежда или необычная кружка, которая поднимет настроение.

На рабочий ритм, по мнению эксперта, поможет настроиться «мотивация» — поощрение самого себя за выполненную задачу, в качестве которого могут использоваться любимые шоколадка, просмотр интересного фильма и так далее. Также важно испытывать чувство благодарности за наличие работы, которая помогает путешествовать и развиваться – это поможет справиться с нежеланием возвращаться к трудовым задачам, заключила психолог.

До этого доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев отметил, что после отпуска резкая смена климата, часового пояса и прочие факторы чреваты нарушением биоритмов организма, снижают устойчивость к инфекциям и ослабляют работу иммунной системы, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью. В частности, он посоветовал по возможности отказаться от ночных перелетов, которые крайне вредны для организма. По прилете, по его словам, важно отслеживать своё состояние, придерживаясь постепенной адаптации, а также выделить достаточно времени на отдых, правильно питаться и принимать пробиотики и витамины – всё это важно для возвращения в рабочий ритм.

Ранее врач объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания.

