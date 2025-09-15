Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования

Глава Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Москву за создание экстерриториальных избирательных участков, на которых жители регионов могли проголосовать на выборах их глав с 12 по 14 сентября. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Развожаев отметил, что для Севастополя особенно важно, что люди в текущем году получили возможность проголосовать в Москве с использованием передовых технологий. По его мнению, это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными.

«Мы благодарны Москве за то, что севастопольцы смогли проголосовать, даже находясь вдали от родного города. Ведь каждый голос — вклад в его будущее», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что организация электронного голосования на выборах глав регионов в Москве стала важным шагом в развитии избирательной системы страны.