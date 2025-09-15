На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд Белоруссии может признать ЕГУ экстремистской организацией

Генпрокуратура: Верховный суд может признать ЕГУ экстремистской организацией
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Генпрокурор Белоруссии направил в Верховный суд заявление, чтобы признать Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры уточнили, что университет функционирует в Литве с 2005 года. Учреждение курируется и финансируется иностранными государствами, в том числе Европейского союза, а также неправительственными организациями и фондами.

При этом, отметили в Генпрокуратуре, ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводя целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической ситуации в республике. В публикации говорится, что учебное заведение оказывает методическую, организационную и финансовую помощь радикально политизированным группировкам и их представителям.

Целями ЕГУ Генпрокуратура назвала подготовку молодых людей страны к реализации сценариев трансформации политической системы в республике по образцу Запада. Кроме того, белорусскую молодежь готовят продвигать «альтернативные» трактовки исторических, культурных и иных событий, так называемых демократических ценностей.

Ранее в Польше заявили о срыве вторжения экстремистов в Белоруссию.

