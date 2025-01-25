Экс-судья Шмидт: огласка планов о вторжении экстремистов в Белоруссию сорвала их

Бывший польский судья Томаш Шмидт считает, что огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможным их осуществление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта информация поступила от белорусской разведки, так что я полагаю, что она очень серьезная. Но как только такая информация попала в СМИ, то это означает, что все будет спокойно и мирно... После того, как белорусская разведка об этом узнала, маловероятно, что эти планы сработают», - сказал Шмидт.

Однако он подтвердил, что подготовка боевиков в Польше действительно ведется при координации с другими западными державами.

По словам Шмидта, численность боевиков будет зависеть от финансирования.

«Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским», — напомнил он.

Еще в мае прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп. По его словам, ряд государств готовят вооруженные отряды для вторжения на территорию Белоруссии.

Ранее в Белоруссии рассказали о многолетней подготовке плана вторжения в республику.