В Москве неизвестный проник в школу через окно

В Москве задержали мужчину, который проник в школу через окно

На северо-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в здание школы. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел 15 сентября в школе на Живописной улице. Патрулируя район, росгвардейцы получили сигнал «тревога» из образовательного учреждения. Прибыв на место ЧП, стражи порядка узнали от охранника, что неизвестный забрался в кабинет через одно из окон первого этажа. Обследовав здание, росгвардейцы нашли нарушителя и задержали его.

По информации Росгвардии, задержанный оказался 30-летним гостем столицы.

«Позже было установлено, что ранее подозреваемый совершил кражу ювелирных украшений, зайдя в одну из квартир жилого дома через незапертую дверь, и скрывался от правоохранителей», — рассказали в пресс-службе.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

