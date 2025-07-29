Появились кадры с мужчиной, пытавшимся поджечь отделение банка в Петербурге

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь отделение банка на Октябрьском бульваре при помощи коктейля Молотова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел днем 29 июля. Преступник вошел в помещение и сразу попытался поджечь бутылку, но у него не получилось, а затем сотрудники банка залили его из огнетушителя. Вскоре приехали росгвардейцы, которые доставили злоумышленника в отдел полиции.

В настоящее время силовики устанавливают детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 июля сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае мигранта, который изготовил зажигательные смеси и собирался поджечь здание общежития на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий.

По информации спецслужб, после совершения теракта мужчина планировал уехать в Афганистан и присоединиться к одной из радикальных группировок.

Ранее в Забайкалье на двух подростков, поджегших лес, завели дело о теракте.