Женщина ложно обвинила мужчину в изнасиловании из-за отказа заплатить ей $1200 после секса

В Сингапуре мужчина не стал платить $1200 за секс и был обвинен в изнасиловании

Кларис Линг Мин Руй из Сингапура признала в суде, что подала ложное заявление об изнасиловании против 43-летнего мужчины, когда тот отказался заплатить ей $1200 за секс, пишет Asia One.

Женщина начала общаться с мужчиной через приложение для знакомств. Пара договорилась встретиться: собеседник предложил ей $200 «за проведенное время». После ужина и алкоголя они отправились в отель, где занялись сексом по обоюдному согласию.

Позже Линг потребовала от мужчины $1200, но он отказался, предложив лишь $500. Разгневанная, Руй пригрозила вызвать полицию и вскоре действительно заявила об изнасиловании.

Приехавшим в отель офицерам она рассказала, что ее изнасиловали в состоянии алкогольного опьянения. Однако записи камер видеонаблюдения не подтвердили слова сингапурки. Уже через два часа Линг призналась, что сфабриковала обвинение из-за отказа мужчины заплатить требуемую сумму.

В итоге Линг была обвинена в предоставлении ложной информации государственному служащему — ей грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой Кумар Сингх заявил, что его подзащитная «усвоила болезненный урок» и просил суд о назначении ей испытательного срока.

