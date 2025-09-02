На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина ложно обвинила мужчину в изнасиловании из-за отказа заплатить ей $1200 после секса

В Сингапуре мужчина не стал платить $1200 за секс и был обвинен в изнасиловании
true
true
true
close
Shin Min Daily News

Кларис Линг Мин Руй из Сингапура признала в суде, что подала ложное заявление об изнасиловании против 43-летнего мужчины, когда тот отказался заплатить ей $1200 за секс, пишет Asia One.

Женщина начала общаться с мужчиной через приложение для знакомств. Пара договорилась встретиться: собеседник предложил ей $200 «за проведенное время». После ужина и алкоголя они отправились в отель, где занялись сексом по обоюдному согласию.

Позже Линг потребовала от мужчины $1200, но он отказался, предложив лишь $500. Разгневанная, Руй пригрозила вызвать полицию и вскоре действительно заявила об изнасиловании.

Приехавшим в отель офицерам она рассказала, что ее изнасиловали в состоянии алкогольного опьянения. Однако записи камер видеонаблюдения не подтвердили слова сингапурки. Уже через два часа Линг призналась, что сфабриковала обвинение из-за отказа мужчины заплатить требуемую сумму.

В итоге Линг была обвинена в предоставлении ложной информации государственному служащему — ей грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой Кумар Сингх заявил, что его подзащитная «усвоила болезненный урок» и просил суд о назначении ей испытательного срока.

Ранее суд в Сингапуре оштрафовал горничную за подработку в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами