Россиянам рассказали о льготах для одиноких пенсионеров

В России существует ряд льгот и мер поддержки одиноких пенсионеров как одной из самых уязвимых групп населения. В том числе это освобождение от ряда коммунальных платежей и помощь соцработников в быту, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что после достижения 70 лет одиноким пенсионерам полагается компенсация взносов на капремонт. Ее размер может отличаться в разных регионах, но в среднем составляет 50%. После 80 лет предоставляется компенсация в 100%.

«Это существенная поддержка, которая позволяет снизить финансовую нагрузку на их бюджет», — отметил Чаплин.

Также в большинстве российских регионов пенсионеры не должны оплачивать некоторые графы коммунальных платежей – в частности, это вывоз мусора и другие услуги. Эта льгота не всегда распространяется на пенсионеров, которые живут в семьях – она нацелена именно на одиноких, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, одинокие пенсионеры имеют право на поддержку со стороны соцработников. В том числе они помогают им с бытовыми делами, покупкой продуктов и с другими важными повседневными вопросами, заключил Чаплин.

До этого депутат также отмечал, что для пенсионеров, владеющих дачными участками, предусмотрен ряд льготных послаблений, в первую очередь – налоговых. Так, они могут не платить налог на участок в случае, если его площадь не более шести соток, причем действует это правило во всех регионах. Если участок пенсионера имеет площадь более шести соток, то налог он уплачивает лишь на эту превышающую часть. Кроме того, множество льгот предусматривают местные власти на муниципальном уровне.

