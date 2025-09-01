На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о льготах для одиноких пенсионеров

Депутат Чаплин: одиноким пенсионерам в РФ доступно множество льгот
true
true
true
close
Kitreel/Shutterstock/FOTODOM

В России существует ряд льгот и мер поддержки одиноких пенсионеров как одной из самых уязвимых групп населения. В том числе это освобождение от ряда коммунальных платежей и помощь соцработников в быту, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что после достижения 70 лет одиноким пенсионерам полагается компенсация взносов на капремонт. Ее размер может отличаться в разных регионах, но в среднем составляет 50%. После 80 лет предоставляется компенсация в 100%.

«Это существенная поддержка, которая позволяет снизить финансовую нагрузку на их бюджет», — отметил Чаплин.

Также в большинстве российских регионов пенсионеры не должны оплачивать некоторые графы коммунальных платежей – в частности, это вывоз мусора и другие услуги. Эта льгота не всегда распространяется на пенсионеров, которые живут в семьях – она нацелена именно на одиноких, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, одинокие пенсионеры имеют право на поддержку со стороны соцработников. В том числе они помогают им с бытовыми делами, покупкой продуктов и с другими важными повседневными вопросами, заключил Чаплин.

До этого депутат также отмечал, что для пенсионеров, владеющих дачными участками, предусмотрен ряд льготных послаблений, в первую очередь – налоговых. Так, они могут не платить налог на участок в случае, если его площадь не более шести соток, причем действует это правило во всех регионах. Если участок пенсионера имеет площадь более шести соток, то налог он уплачивает лишь на эту превышающую часть. Кроме того, множество льгот предусматривают местные власти на муниципальном уровне.

Ранее россиянам объяснили, кому положены льготы по уплате транспортного налога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами