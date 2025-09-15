На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина голыми руками отбилась от аллигатора, чтобы защитить своего щенка

В США женщина голыми руками отбилась от аллигатора, напавшего на ее щенка
Скриншот видео/CBS News

Жительница штата Флорида (США) вступила в схватку с аллигатором, который напал на ее собаку. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в пригороде Тампы. Как рассказала потерпевшая Дэни Райт, она выгуливала своего четырехмесячного щенка по кличке Дакс, когда на него напала рептилия длиной около 150 сантиметров. Аллигатор выскочил из зарослей заболоченного ручья, куда женщина вместе с питомцем спустилась от дома.

«Он схватил Дакса за ошейник и потянул в сторону воды», — рассказала Райт.

Женщина попыталась отбить щенка, но аллигатор вцепился ей в руку. Райт отметила, что среагировала на атаку быстро и целились агрессору в глаза, и после нескольких ударов он ослабил хватку и ей удалось вырваться.

После потерпевшая обратилась за помощью сама и показала покусанного рептилией питомца ветеринарам питомца. Также Райт связалась с Комиссией по охране дикой природы штата. Ее специалисты прибыли на место ЧП, отловили рептилию и отвезли ее в безопасное место.

Ранее в США девушка отбилась от напавшего на нее трехметрового аллигатора.

