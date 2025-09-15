На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае 7-летний мальчик и его 2-летняя сестра погибли после нападения сотни ос

В Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после того, как их ужалили сотни ос, пишет South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, дети находились под присмотром бабушки, пока их родители работали в другой провинции. В один из дней пенсионерка взяла внуков на поле, после чего они отправились играть в лес. Там на них напал рой ос. По словам отца, тело каждого ребенка было покрыто укусами: мальчика ужалили более 300 раз, девочку — около 700. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице на следующий день, а его сестра погибла еще до приезда скорой помощи. Бабушка также получила множественные укусы и провела неделю в больнице.

Полиция выяснила, что осы принадлежат местному жителю по фамилии Ли. Мужчину задержали по обвинению в непредумышленном убийстве, но позже освободили под залог. Он выплатил семье погибших компенсацию в размере $5,6 тысяч, заявив, что не располагает большими средствами.

После случившегося Ли уничтожил все свои ульи. Кроме того, чиновники заявили, что китаец не зарегистрировал разведение насекомых, как этого требуют правила.

Ранее пчелы прервали футбольный матч в Танзании.

