Пчелы прервали футбольный матч в Танзании

Нашествие пчел помешало проведению международного футбольного матча в Танзании, сообщает talkSPORT.

Инцидент произошел в рамках предсезонного клубного турнира, в котором сошлись команда города Абуджа и футбольный клуб «ЖКУ». При счете 1:1 в концовке второго тайма на поле вылетел рой пчел, из-за чего игра была прервана. Футболистам для того, чтобы не получить укусов, пришлось лечь лицом в газон и прикрыть оголенные части тела.

Вскоре пчелы покинули поле и матч удалось успешно завершить.

