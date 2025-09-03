На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы «красные флаги» лже-работодателей при трудоустройстве

Специалист Юматова: при трудоустройстве важно обращать внимание на красные флаги
Depositphotos

При трудоустройстве важно суметь определить надежную компанию, даже если речь идет о временной подработке. В противном случае высок риск нарваться на мошенников, которые часто заманивают соискателей очень выгодными предложениями, рассказала RT директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Специалист призвала россиян не соглашаться на трудоустройство без официального оформления отношений с работодателем, а также заранее четко проговаривать и согласовывать все условия. В том числе документально должны подтверждаться задачи, их объем, срок выполнения, даты выплат.

«Любая договорённость, не закрепленная контрактом (ГПХ или трудовым), несет риск неоплаты», — предупредила Юматова.

Среди потенциальных работодателей сегодня много мошенников, которые часто торопят соискателей с трудоустройством, предлагают слишком выгодные условия, отказываются от формального подхода к процессу найма. Так, например, если работодатель предлагает кандидату оплатить стажировку, обучение, оборудование или сделать какой-то страховой взнос – это признак обмана. Если он просит прислать документы, включая копию паспорта, СНИЛС, ИНН и прочие, при этом не заключая договор, то это тоже является характерным маркером мошенничества, отметила эксперт. Она призвала всегда передавать документы только после официального трудоустройства.

Насторожиться стоит и в случае, если кандидату настойчиво предлагают перейти в мессенджер, особенно, если сообщение выглядит неформально. Могут даже попросить прислать банковские реквизиты якобы для выплат, включая номер и CVV-код карты, а также пароли от личных кабинетов или коды из СМС-сообщений – все это красные флаги, которые говорят о том, что соискатель столкнулся с преступниками, заключила специалист.

До этого в МВД РФ предупредили, что мошенники начали рассылать через мессенджеры вакансии от фиктивных компаний и предлагают пройти «стажировку», на которой якобы выплачивают зарплату. После этого у соискателей требуют оплату «налогов» или «оформления документов», а переведенные средства похищаются. Правоохранители уточнили, что мошенники создают видимость реальной работы, предоставляя простые задания и демонстрируя «зарплату» на счете жертвы. При этом упор делается на гибкий график и высокий доход. Злоумышленники нередко копируют настоящие компании, проводят онлайн-собеседования и создают фейковые корпоративные порталы для формирования доверия.

Важно помнить, что легитимные работодатели никогда не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества при трудоустройстве.

