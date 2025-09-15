ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств

ФАС: раскрыт картель на поставки лекарств на сумму более 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор при поставках жизненно необходимых лекарственных препаратов на сумму, превышающую 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как отмечается, компании «Примафарм» и «Профарм» заключали госконтракты на лекарственные препараты либо без снижения, либо с незначительным снижением начальной максимальной цены контракта.

Организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах и имели устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения, уточняет ФАС.

В итоге компании были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Теперь им грозят штрафные санкции.

«Примафарм» и «Профарм» участвовали в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год.

В начале сентября стало известно, что ФАС обнаружила картельный сговор при закупках медицинских аппаратов на сумму 949 миллионов рублей.

Ранее «Эвалар» пожаловался в ФАС на австрийского правообладателя «Мирамистина».