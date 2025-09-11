«Эвалар» подал жалобу на правообладателя «Мирамистина»

Российский фармацевтический производитель «Эвалар» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на австрийскую компанию «Мегаинфарм ГмбХ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Эвалара».

В компании пояснили, что жалоба связана с действиями австрийской фирмы, ранее владевшей патентом на лекарственное средство «Мирамистин».

По утверждению российского производителя, «Мегаинфарм ГмбХ» начала предъявлять необоснованные требования к ряду фармкомпаний, включая «Эвалар», с целью прекращения продаж и хранения лекарственных препаратов, содержащих бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (БМП), являющийся активным компонентом антисептика «Мирамистин».

Начальник патентно-лицензионного отдела «Эвалара» Елена Шепелева заявила, что их компания на законных основаниях производит дженерик «Мирамистина», поскольку срок действия патентной защиты на него истек в 2021 году.

«По нашему мнению, истец свой патент не использует, препарат по патенту не выпускает и никогда не выпускал», — пояснила она.

В июле сообщалось, что суд заблокировал по всей стране деятельность ООО «Инфамед», которая производит «Мирамистин» и «Окомистин». По утверждению адвоката собственников, судебный спор связан с мошеннической сделкой по передаче 50% долей компании по номинальной цене, существенно ниже рыночной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач оценил последствия исчезновения «Мирамистина» из российских аптек.