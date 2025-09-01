ФАС выявила картельный сговор на 949 млн рублей

Картельный сговор при закупках медицинских аппаратов был выявлен ФАС в нескольких регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.



ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. В заключении антиконкурентного соглашения подозреваются компании «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и индивидуальный предприниматель.

Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным службы, участники картеля заключили госконтракты на сумму 949 млн рублей. В случае установления вины подозреваемым грозят оборотные штрафы.

В августе ФАС выявила картель при закупках химвеществ для очистки воды на 4,6 млрд рублей.

Ранее в Совфеде опровергли новые наказания для фармацевтов.