В Лондоне полицейские могут начать вооружаться на фоне угроз

Telegraph: полиция Лондона может начать выдавать оружие рядовым сотрудникам
true
true
true
close
Mina Kim/Reuters

Руководство полиции Лондона рассматривает возможность выдачи огнестрельного оружия рядовым сотрудникам. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на полицейский отчет.

«В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что руководство полиции решило пересмотреть правила после нападения на двух сотрудников столичной полиции в 2022 году. Тогда правоохранители получили серьезные ножевые ранения.

Издание напомнило, что в настоящее время огнестрельное оружие могут иметь только высококвалифицированные сотрудники специализированных подразделений, задействованные на мероприятиях полицейские, а также те, кто занимаются отстрелом опасных животных. Остальные сотрудники во время работы могут использовать только рации и газовые балончики.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов. Основная демонстрация «Unite the Kingdom» («объединить королевство», что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее глава МВД Британии осудила случаи нападения на полицейских во время протестов в Лондоне.

