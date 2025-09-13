Глава МВД Британии осудила случаи нападения на полицейских во время протестов в Лондоне

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд осудила на своей странице в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне.

«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны. Я благодарю полицию, которая приложила все усилия, чтобы обеспечить мирный характер большей части сегодняшнего протеста», — заявила она.

При этом Махмуд осудила тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. По ее словам, любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

Основная демонстрация «Unite the Kingdom» («объединить королевство», что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Параллельно проходит акция сторонников левых идей — «Марш против фашизма», призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвует около пяти тысяч человек.

Ранее во Франции протестовать вышли около 200 тысяч человек.