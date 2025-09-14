В ЦИК передали результаты голосования за глав субъектов РФ в Москве

Почти 14 тыс. избирателей проголосовали на экстерриториальных участках в Москве

Более 13,7 тысячи избирателей проголосовали за глав своих регионов на экстерриториальных участках в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев отметил, что работу избирательных комиссий на экстерриториальных участках можно было наблюдать в течение трех дней.

«Более 13,7 тыс. избирателей из регионов воспользовались возможностью проголосовать на «домашних» выборах, находясь в столице. Все 14 участков завершили работу», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что процедура расшифровки результатов электронного голосования началась после объединения частей ключа расшифрования. Председатель ЦИК Элла Памфилова озвучила предварительные данные.

«По итогам расшифровки бюллетеней, выданных на экстерриториальных участках в Москве на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал 82% голосов, на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз получил 68% голосов. В Камчатском крае на первом месте на столичных участках – Владимир Солодов, а по городу Севастополю – Михаил Развожаев. Эти и другие данные уже переданы в регионы для подведения итогов голосования», — отметила она.

В Центризбиркоме собрались все хранители частей ключа расшифрования, разделенного ранее на пять частей: председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, а также представители Брянской и Курской областей.

Процедура сборки ключа началась после завершения голосования в столице. Перед этим была продемонстрирована сохранность всех частей ключа. Терминал, на котором ключ был разделен, находился в ЦИК РФ под круглосуточным видеонаблюдением в течение трех дней голосования. Такая мера обеспечивает защиту от рисков копирования ключей и гарантирует анонимность результатов до их официального завершения.