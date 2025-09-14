В Тюмени девочка пострадала на тренировке из-за беспечности тренера

Девочка травмировала руку во время тренировки в тюменской спортшколе

Девочка упала и травмировала руку на тренировке по гимнастике в Тюмени, сообщает пресс-служба СК России.

Инцидент произошел в одном из спортивных центров в июле текущего года. В тот день тренер юной гимнастки распорядился, чтобы она приступила к самостоятельной отработке гимнастического элемента без страховочного оборудования.

В результате девочка упала и получила травму руки. В это время тренер находился рядом, но не оказал ребенку необходимой помощи. Известно, что родители юных спортсменов уже не раз жаловались на случаи детских травм в спортивном учреждении.

Случившимся заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят проверку.

