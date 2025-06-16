Петербургская школьница повредила позвоночник, упав с лошади на тренировке

78.ru: в Петербурге школьница упала с лошади и повредила позвоночник

В Петербурге тренировка по верховой езде закончилась для 15-летней школьницы повреждением позвоночника. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 16 июня во время тренировки — юная спортсменка упала с лошади. Прибывшие медики обнаружили пострадавшую в окружении сверстников без присутствия взрослых.

После госпитализации врачи заподозрили у нее закрытый перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Состояние девочки оценивается как среднетяжелое.

Предварительно, тренер, работавший с девушкой менее месяца, оставил ее одну после падения. Он накрыл пострадавшую одеялом и оставил воду.

Родители спортсменки намерены обратиться в полицию с заявлением по факту случившегося. Школьница профессионально занимается конным спортом и с 2023 года является членом Федерации конного спорта России.

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