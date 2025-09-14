На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французские фермеры готовятся к акции протеста по всей стране

Французские фермеры планируют акцию протеста по всей стране 26 сентября
Yves Herman/Reuters

Один из ведущих профцентров аграриев Франции — Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) — призвал провести манифестацию против политики властей и, в частности, соглашения Европейского союза с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом газете Le Journal du Dimanche сообщил глава FNSEA Арно Руссо.

«Мы решили организовать большую акцию во всех департаментах», — сказал он.

На своей странице в соцсети X Руссо уточнил, что протест запланирован на 26 сентября.

Он уточнил, что аграрии выступят «против MERCOSUR, пошлин, которые были введены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и против потока международного импорта».

«Речь идет, например, об украинских яйцах. Вся эта продукция опасна для здоровья и для окружающей среды», — резюмировал Руссо.

До этого сообщалось, что около 200 тыс. человек приняли участие в массовых протестах во Франции 10 сентября, среди них в Париже — около 14 тыс.

Ранее число задержанных протестующих во Франции превысило 450 человек.

