Пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на миллионы рублей

Блогеры потеряли вещи на миллионы в пожаре на складе «Чердак» в Подмосковье
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе сервиса хранения «Чердак», где известные блогеры и медийные персоны хранили свои вещи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам одной из клиенток сервиса, фэшн-блогера, в огне было уничтожено 17 коробок с дорогой брендовой одеждой, включая шубы и изделия из кашемира общей стоимостью около миллиона рублей. Другой блогер, Сергей Сухов, лишился дорогостоящих дизайнерских елок, а Дарья Камалова — всего гардероба для осенне-зимнего периода.

Согласно условиям договора, компания «Чердак» не несет ответственности за сохранность одежды, аксессуаров, ювелирных украшений и антиквариата, поэтому владельцы утраченного имущества не смогут получить компенсацию. Предельный размер выплаты составляет всего 1 тыс. рублей за квадратный метр арендованной площади.

Некоторые клиенты высказывают подозрения, что инцидент мог быть спланирован. По их мнению, реальной причиной могло быть хищение вещей с последующей инсценировкой пожара для сокрытия следов преступления.

Возгорание в подмосковном Некрасовском произошло 10 сентября. Оно было ликвидировано спустя сутки.

Ранее в Санкт-Петербурге кот устроил пожар в квартире.

