В России заключили под стражу генерал-лейтенанта Панова за получение взятки

ТАСС: экс-замначальника тыла внутренних войск Панов отправлен в СИЗО за взятку
Алексей Филиппов/РИА Новости

235-й Гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего начальника управления расквартирования и строительства — бывшего замначальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Из документов следует, что Панов заключен под стражу на срок 60 суток.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год Панов получил через неустановленное должностное лицо взятку в размере 37 млн рублей от гендиректора компании «Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля. За эти деньги генерал-лейтенант должен был обеспечить заключение и исполнение госконтрактов для МВД России, а также оказать общее покровительство компании и бездействовать при нарушении ею обязательств.

В 2020 году Ростовский гарнизонный военный суд осудил Панова за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили 1,5 года занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления.

До этого военный суд в Москве приговорил генерал-майора Анвара Галимуллина к 2,5 года колонии условно за растрату и служебный подлог. Помимо этого, военному назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее генерала Шестерова посадили за хищения в парке «Патриот».

