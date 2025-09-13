На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Православный активист рассказал, можно ли повторно венчаться

Депутат Иванов: венчаться в церкви можно не более трех раз
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Обряд венчания мужчины и женщины может совершаться не более трех раз, однако церковь признает лишь первый брак идеалом. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он считает, что некоторые пары воспринимают венчание как красивый обряд, не осознавая его ответственности.

«Согласно каноническим правилам православной церкви, венчание может совершаться не более трех раз, однако каждый такой случай требует индивидуального рассмотрения духовником и архиереем. Церковь с огромной осторожностью подходит к повторным бракам, рассматривая их как уступку человеческой немощи, а не как норму духовной жизни», — подчеркнул Иванов.

Депутат отметил, что для совершения второго венчания необходимо получить специальное разрешение правящего архиерея.

«Ключевым условием является доказательство невозможности сохранения первого брака и отсутствия вины со стороны обращающегося за благословением на повторное бракосочетание. Церковь тщательно изучает обстоятельства распада предыдущего союза, особенно если он был освящен таинством венчания», — пояснил председатель движения.

Иванов так же объяснил различия между первым и последующими венчаниями.

«Чинопоследование второго и третьего венчания существенно отличается от первого — из него исключаются некоторые молитвы, что символизирует снисхождение к человеческой слабости. Это напоминает нам, что Церковь признает лишь первый брак идеалом, установленным Богом. Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда некоторые пары воспринимают венчание как красивый обряд, не осознавая его духовной глубины и вечной ответственности. Церковь призывает подходить к таинству брака с максимальной серьезностью и трепетом», — заключил Иванов.

Ранее российского священника лишили сана за блуд.

