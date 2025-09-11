На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского священника лишили сана за блуд

Запрещенного в служении священника-гуру РПЦ Евмения лишили сана
Белгородская и Старооскольская епархия Белгородская митрополия

Запрещенного в служении священника-гуру, выходца из Русской православной церкви (РПЦ) игумена Евмения (Перистого) лишили сана. Об этом сообщается на сайте Белгородской епархии РПЦ.

»<...> В связи с нарушением 16 правила I Вселенского собора, пятого правила Трулльского собора и первого правила Неокесарийского собора извергается из священного сана», — говорится в публикации.

Из документа также следует, что решение об извержении из сана было принято на заседании Епархиального совета, в котором принял участие глава Белгородской епархии митрополит Иоанн.

Два правила церковных соборов, которые нарушил священник, касаются отношений с женщинами и блуда, то есть связи не в венчанном браке. Первое правило Неокесарийского собора запрещает священникам вступать в брак и жить во блуде, а пятое правило Трулльского вселенского собора — жить с женщиной в одном доме, что может скомпрометировать духовное лицо.

16-е правило I Вселенского собора подразумевает, что каждый епископ, пресвитер и диакон бывает рукоположен к той церкви, к которой назначен. Поэтому каждый должен служить при своей церкви, не удаляясь от нее и не переходя в другую. За нарушение этого правила священник должен быть лишен церковного общения.

Лишенный сана игумен стал известен благодаря своим нестандартным для православия и близким протестантизму практикам. Среди таких практик: использование Святого Духа для того, чтобы говорить на неизвестных языках, а также практика «святого смеха». За это в РПЦ Евмений подвергся критике, а позже был запрещен в служении.

Позднее протоиерей Андрей Ефанов рассказал, что Евмений отошел от монашеской жизни и обратился к индуизму. Помимо этого он сновал собственный духовный центр и начал проповедовать отказ от брака и супружеской верности.

Ранее Евмений раскрыл подробности нападения в Москве.

