В ГД РФ анонсировали вступление в силу новых требований к приложениям банков

В мобильных приложениях банков с 1 октября 2025 года появится функционал, позволяющий подать заявление о мошеннических переводах. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Немкин.

Он отметил, что в следующем месяце в стране начнут действовать новые требования Банка России. В том числе речь идет о положении, согласно которому у пользователей мобильных приложений должна быть возможность сообщать о мошеннических переводах.

«Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», — заявил Немкин.

Законодатель выразил уверенность, что запуск нового функционала в мобильных приложениях банков будет способствовать ускорению реакции правоохранительных органов и сотрудников финансовых организаций на случаи мошенничества.

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. Финансовый регулятор уменьшил данный показатель в третий раз подряд в текущем году.

Ранее в Банке России объяснили снижение ключевой ставки до 17%.