В России могут появиться крейсеры «Донецк» и «Луганск»

Патрушев: российский ВМФ может получить крейсеры «Донецк» и «Луганск»

Российский военно-морской флот может пополниться новыми крейсерами, которые будут носить имена «Донецк» и «Луганск». Об этом сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.

Патрушев добавил, что такая инициатива станет логичным продолжением богатых традиций и продемонстрирует уважение к подвигам защитников Родины.

«Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с именами «Донецк» и «Луганск», — отметил он.

На днях в Санкт-Петербурге спустили на воду десятый корабль противоминной обороны (тральщик) «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подчеркнул, что корабли этого проекта имеют высокие мореходные и боевые характеристики.

До этого глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия.

Ранее Путин заявил о важности развития ВМФ РФ.