Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через «Госуслуги»

Мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана россиян, выманивая коды от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства, а затем убеждают перевести деньги на «безопасный счет» из-за якобы попытки их хищения для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

По данным агентства, злоумышленники рассылают в домовых чатах и в личных сообщениях в Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сообщения от имени председателя ЖСК с просьбой подтвердить место жительства. Для этого они просят прислать код, который на самом деле является подтверждением для входа в «Госуслуги».

После этого с потенциальной жертвой связываются другие участники схемы, выдающие себя за сотрудников силовых структур. Они утверждают, что якобы выявили подозрительные операции со счетами человека и зафиксировали попытку взлома его аккаунта на портале госуслуг, в рамках которой средства якобы собирались перевести в пользу ВСУ.

В состоянии паники человек переводит свои деньги на так называемый «безопасный счет», указанный псевдоправоохранителями, либо передает наличные курьеру для последующего декларирования и размещения в безопасной ячейке. В итоге средства оказываются в руках мошенников.

В материалах ТАСС подчеркивается, что сообщения в мессенджерах от имени правления ЖСК с просьбой подтвердить место жительства или другие личные данные являются мошенническими.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.