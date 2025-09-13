На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через «Госуслуги»

Мошенники стали выманивать код от «Госуслуг» для подтверждения места жительства
true
true
true
close
РИА Новости

Мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана россиян, выманивая коды от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства, а затем убеждают перевести деньги на «безопасный счет» из-за якобы попытки их хищения для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

По данным агентства, злоумышленники рассылают в домовых чатах и в личных сообщениях в Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сообщения от имени председателя ЖСК с просьбой подтвердить место жительства. Для этого они просят прислать код, который на самом деле является подтверждением для входа в «Госуслуги».

После этого с потенциальной жертвой связываются другие участники схемы, выдающие себя за сотрудников силовых структур. Они утверждают, что якобы выявили подозрительные операции со счетами человека и зафиксировали попытку взлома его аккаунта на портале госуслуг, в рамках которой средства якобы собирались перевести в пользу ВСУ.

В состоянии паники человек переводит свои деньги на так называемый «безопасный счет», указанный псевдоправоохранителями, либо передает наличные курьеру для последующего декларирования и размещения в безопасной ячейке. В итоге средства оказываются в руках мошенников.

В материалах ТАСС подчеркивается, что сообщения в мессенджерах от имени правления ЖСК с просьбой подтвердить место жительства или другие личные данные являются мошенническими.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами