На восточной границе Эстонии ограничили полеты

На восточной границе Эстонии временно ограничили полеты, сообщает ERR со ссылкой на командующего ВВС страны Рийво Валге.

Чиновник отметил, что авиаактивность снизится только частично, чтобы у «операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания».

«На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, — могут продолжать работу», — пояснил Валге.

ERR уточняет, что ограничения будут действовать каждый день с 20:00 до 7:00 на высоте до 6 тыс. м. Пока неизвестно, как долго это продлится. По данным телерадиокомпании, ограничения связаны с «активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил РФ в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее НАТО запустило «Восточного стража» после прилета БПЛА в Польше.