В Петербурге из заднего прохода мужчины извлекли инородный предмет

В Петербурге у мужчины в заднем проходе застрял инородный предмет после соития

Жителя Петербурга госпитализировали после вечера с возлюбленной. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в доме на улице Юты Бондаровской. По данным Telegram-канала, после соития 40-летний мужчина не смог вытащить из заднего прохода инородный предмет самостоятельно. В результате петербуржец оказался в больнице.

«На удивление физическое состояние пациента было удовлетворительным, к психологическому, вероятно, были вопросы», – сообщается в публикации.

В результате медики направили пациента в хирургическое отделение, где провели все необходимые манипуляции.

До этого в Уфе мужчина попал в больницу после того, как засунул себе в задний проход батарейки. Как рассказал сам 30-летний молодой человек, после трех банок пива он решил взбодриться и ввел в организм инородные предметы.

Инородные предметы извлекли и направили на повторное обследование.

Ранее в Уфе девушка попала в больницу из-за застрявшего в заднем проходе надкусанного огурца.