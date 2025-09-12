В российском городе падение из окна трехлетнего ребенка закончилось трагедией

В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна и не выжил

В Ростове-на-Дону падение дошкольника из окна закончилось трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Вятской. По предварительной информации, трехлетний мальчик остался в комнате без присмотра. Он забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней вылетел из окна. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В пресс-службе ведомства напомнили о правилах для взрослых, которые помогут избежать подобных трагических случайностей.

«Уходя из комнаты, не оставляйте открытое окно; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья; не оставляйте детей без присмотра; помните, что москитные сетки не уберегут малыша от падения» — предупредили в ведомстве.

Ранее в Липецке семилетний мальчик с аутизмом выпал из окна и не выжил.