Мигрант-нелегал проломил голову пожилому мужчине в центре Петербурга

Мигрант напал с лопатой на пенсионера в центре Петербурга и разрубил ему голову
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мигрант проломил лопатой голову незнакомцу. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

От рук иностранца пострадал 68-летний житель Архангельской области. 9 сентября он попал в одну из городских больниц с тяжелой травмой головы. Хотя она была почти разрублена острым массивным предметом, пенсионер смог объяснить медикам, что у дома на 1-й Советской улице на него с лопатой напал неизвестный.

Подозреваемого нашли и задержали вечером 11 сентября. Им оказался 48-летний мигрант, находящийся в РФ на нелегальном положении. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока нападавший находится в отделе полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства и мотивы преступления уточняются.

Ранее в Благовещенске мигрант ограбил и избил двух девочек.

