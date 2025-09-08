На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Благовещенске мигрант ограбил и избил двух девочек

В Амурской области будут судить мигранта за нападение на двух девочек
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, который напал на двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает СУ СК РФ Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел в заброшенном здании, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что одна из девочек 14 лет снимает его на телефон. Решив завладеть гаджетом, он силой вырвал его из рук подростка.

Вторая потерпевшая попыталась потребовать вернуть телефон подруги, мужчина применил к обеим физическое насилие. Он ударил первую девочку по лицу, а вторую схватил за волосы, нанес ей несколько ударов и бил головой о бетонный пол. После этого подросткам удалось вырваться и убежать. Они сразу же обратились в полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее мигранты ворвались в частный дом и устроили побоище с камнями, трубами и арматурой.

