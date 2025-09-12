На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агента СБУ приговорили к 17 годам колонии за изготовление бомбы для теракта в Крыму

ФСБ: суд приговорил агента СБУ к 17 годам колонии за подготовку теракта в Крыму
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Севастопольский городской суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 17 годам колонии за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.

«Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, житель Феодосии по собственной инициативе связался с СБУ и предложил помощь. Впоследствии по заданию куратора он собрал из найденных в двух тайниках компонентов СВУ и заложил его в Балаклавском районе Севастополя. В состав устройства вошло бризантное взрывчатое вещество весом свыше 1,2 килограмма.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, отметили в ведомстве.

4 сентября в Херсонской области задержали 35-летнего агента СБУ, который собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, задержанный был завербован через мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сотрудником СБУ. Сведения о местах дислокации российских бойцов и военной техники мужчина направлял своему куратору.

Ранее 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами