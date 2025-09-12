На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар оценил идею создать живые уголки в школах

Ветеринар Шеляков: для создания живых уголков в школах потребуются специалисты
Shutterstock

Российским школам придется нанимать специалистов, чтобы обустроить для учеников живой уголок. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, комментируя то, что в Госдуме предложили возродить живые уголки в школах, чтобы научить детей заботиться о животных.

Эксперт подчеркнул, что такие общественные места должны находиться под контролем ветеринарного врача, который будет прикреплен к объекту и сможет следить за здоровьем животных, проводить все необходимые обработки и вакцинации. Шеляков отметил, что школьников важно обучать правилам обращения с животными, чтобы у тех не было стресса.

«Было бы хорошо, если в таких живых уголках содержались и сельскохозяйственные животные. Бывает такое, что в городских условиях дети едят яйца, а не знают, как курица выглядит», — сказал он.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР до этого предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения.

Ранее репатрианты возмутились сложностями при поступлении в российскую школу.

