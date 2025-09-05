На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили учить школьников бороться с мошенниками

Депутаты ГД предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«Просим вас рассмотреть возможность организации и проведения в начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях масштабной разъяснительной работы по профилактике мошенничества и противодействию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность», — говорится в документах.

Как рассказал в беседе с агентством лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в 2024 году было заведено 17,5 тысяч уголовных дел с участием несовершеннолетних, к ответственности привлечено 9,5 тысяч подростков. Он назвал эти цифры «страшными».

По словам парламентария, в России дети в силу наивности и отсутствия жизненного опыта оказываются совершенно беззащитными перед злоумышленниками, которые вовлекают их в преступную среду через давление, шантаж, обещания легких денег. Он отметил, что необходимо защитить подрастающее поколение.

«ЛДПР предлагает родителям, школам, правоохранителям вести совместную комплексную профилактическую работу с детьми и молодежью. Только просвещение и внимание к проблеме помогут сформировать у подростков устойчивый иммунитет к криминалу», — добавил Слуцкий.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил, что кибермошенники начали активно атаковать российских подростков и адаптировать свои преступные схемы под их интересы и особенности поведения в сети. По его словам, аферисты привлекают их обещаниями призов, выигрышей и дополнительного заработка, а затем шантажируют и запугивают.

Ранее в РФ появилась новая схема мошенничества, направленная на студентов и школьников.

