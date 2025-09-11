Репатрианты возмутились сложностями при поступлении в российскую школу

Русский мальчик, который не смог сдать тестирование по русскому языку для поступления в школу в России, зачитал наизусть стихотворение поэта Александра Пушкина «Зимний Вечер». Соответствующее видео опубликовало издание «Регнум» в Telegram-канале.

Отмечается, что семья мальчика переехала в Россию из Казахстана.

Мать ребенка возмутилась ситуацией, в которой оказалась ее семья. Она выразила негодование в связи с тем, что семьи репатриантов (по происхождению русские люди, живущие за границей — прим. ред.) оказываются в том же положении, что и мигранты.

Закон, согласно которому дети мигрантов должны проходить тестирование по русскому языку для поступления в школу, был принят в 2025 году. Если ребенок не набрал необходимое количество баллов, его не берут в учебное заведение.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах. По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.