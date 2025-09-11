На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Репатрианты возмутились сложностями при поступлении в российскую школу

Не принятый в школу русский мальчик зачитал по памяти стихотворение Пушкина
true
true
true

Русский мальчик, который не смог сдать тестирование по русскому языку для поступления в школу в России, зачитал наизусть стихотворение поэта Александра Пушкина «Зимний Вечер». Соответствующее видео опубликовало издание «Регнум» в Telegram-канале.

Отмечается, что семья мальчика переехала в Россию из Казахстана.

Мать ребенка возмутилась ситуацией, в которой оказалась ее семья. Она выразила негодование в связи с тем, что семьи репатриантов (по происхождению русские люди, живущие за границей — прим. ред.) оказываются в том же положении, что и мигранты.

Закон, согласно которому дети мигрантов должны проходить тестирование по русскому языку для поступления в школу, был принят в 2025 году. Если ребенок не набрал необходимое количество баллов, его не берут в учебное заведение.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России резко сократилось количество детей иностранцев, которых допустили к обучению в школах. По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами