В базу «Миротворца» внесли главу компании, управляющей аэропортом Краснодара

Гендиректор «Аэродинамики» внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
Depositphotos

Генерального директора компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексея Старостина внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщило РИА Новости.

Старостина обвиняют в финансировании и снабжении российской армии. В базу он внесен как «соучастник преступлений России против Украины и ее граждан» и оккупант, который «покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Краснодарский аэропорт, закрытый 24 февраля 2022 года, 11 сентября возобновил работу. Он примет первый рейс из Москвы 17 сентября.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель, как заявляют авторы, — выявление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс.

На этой неделе сообщалось, что в базу внесли певицу Клаву Коку за поездки в Крым.

Ранее BadComedian попал в базу «Миротворца» за «распространение российских нарративов».

