Глава Кубани поприветствовал возобновление работы аэропорта Краснодара

Глава Кубани Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Благодарю правительство страны за принятое решение», — написал глава Краснодарского края.

Он также подтвердил, что 17 сентября воздушная гавань примет первый рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот».

Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил работу впервые за три года.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

