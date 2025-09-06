На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
BadComedian попал в базу «Миротворца» за «распространение российских нарративов»

Блогер BadComedian внесен в список базы «Миротворец» из-за деятельности в сети
evgenbad/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

BadComedian внесен в «черный список» на Украине за «распространение российских нарративов» и «манипулирование общественно значимой информацией». Более конкретные причины не уточняются.

В настоящее время Баженов проживает в России, но в 2024-м блогер объявил об уходе из «ВКонтакте», а также о закрытии группы в социальной сети, которую он вел 13 лет. Основной причиной ухода блогера стали множественные ограничения и проблемы с платформой — удаление нескольких кинообзоров, блокировка аккаунта из-за фильма «Айта» и другие. Несмотря на уход из «ВКонтакте», Баженов продолжает публиковать контент на YouTube, а также активно ведет Telegram.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее Михалков назвал «Оскар» «премией обкома».

