Молодая мать поверила аферистам и лишилась 3 млн рублей

В Орске 32-летняя женщина в декрете поверила аферистам и лишилась 3 млн рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Абдулинские просторы».

Молодая мать получила звонок от лиц, представившихся якобы сотрудниками «Центра поддержки населения». Неизвестные сообщили о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и возможном оформлении кредитов на ее имя. Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести все деньги на «безопасные счета».

Жертва обналичила 2 млн рублей и перевела их мошенникам, после чего отдала им еще почти 1 млн наличными. Осознав обман после разговора с мужем, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество крупном размере.

Ранее россиянка поверила в утечку персональных данных и лишилась 5 млн рублей.