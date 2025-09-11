На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка поверила в утечку персональных данных и лишилась 5 млн рублей

Во Владимирской области женщина потеряла 5 млн рублей из-за мошенников
Shutterstock

Во Владимирской области 65-летняя женщина поверила в утечку данных и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные, представившиеся сотрудником ФСБ, сотрудником Центробанка и следователем, убедили женщину из города Александрова в утечке персональных данных. Затем злоумышленники сообщили, что ей необходимо срочно обналичить средства для «защиты на сейфовом счете».

Обманутая пенсионерка сняла в банке 5 млн рублей, завернула деньги в непрозрачный пакет и передала курьеру, назвавшему кодовое слово «Пион». Злоумышленник выдал ей фиктивное уведомление о получении средств и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.

