Россиянка поверила в утечку персональных данных и лишилась 5 млн рублей

Во Владимирской области 65-летняя женщина поверила в утечку данных и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные, представившиеся сотрудником ФСБ, сотрудником Центробанка и следователем, убедили женщину из города Александрова в утечке персональных данных. Затем злоумышленники сообщили, что ей необходимо срочно обналичить средства для «защиты на сейфовом счете».

Обманутая пенсионерка сняла в банке 5 млн рублей, завернула деньги в непрозрачный пакет и передала курьеру, назвавшему кодовое слово «Пион». Злоумышленник выдал ей фиктивное уведомление о получении средств и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

